Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97619
ALTIN
378.514
DOLAR
6.9814
STERLİN
8.5704
EURO
7.5711

Kavak Ağaçları kesiliyor

Özükavak Beldesi'nde, bahar aylarında polenlerin insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle kavak ağaçlarının kesimleri devam ediyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:56
Kavak Ağaçları kesiliyor

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesindeki kavak ağaçlarının kesimi devam ediyor. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, korana virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yurt genelinde olduğu gibi beldede bulunan kavak ve söğüt ağaçlarının kesiminin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Valiliğimizin ve kaymakamlığımızın başlatmış olduğu bu uygulamadan halkımızın da son derece memnun olması, yapılan çalışmalarda belediyemize destek vermeleri dolaysı ile sonsuz teşekkürlerimizi sunarım’’ dedi.  Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Yukarı Mezarlık bölgesinde, duvarı kenarında bulunan, köklerinin duvarların çökme yarılma ve yakılmasına neden olan 57 kavak ağcının kesiminin yapıldığını da sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Kavak Ağaçları Kesiliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NELER OLUYOR ORADA!
NELER OLUYOR ORADA!
MECLiSiMiZ 100 YAŞINDA
MECLiSiMiZ 100 YAŞINDA
Kamu çalışanlarına 24 Nisan izini
Kamu çalışanlarına 24 Nisan izini
Şeflere uygulamalı eğitim
Şeflere uygulamalı eğitim
Asfalt tesisi kuruluyor
Asfalt tesisi kuruluyor
Fidanlara bakım
Fidanlara bakım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim