Kavak Ağaçları kesiliyor

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesindeki kavak ağaçlarının kesimi devam ediyor. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, korana virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yurt genelinde olduğu gibi beldede bulunan kavak ve söğüt ağaçlarının kesiminin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Valiliğimizin ve kaymakamlığımızın başlatmış olduğu bu uygulamadan halkımızın da son derece memnun olması, yapılan çalışmalarda belediyemize destek vermeleri dolaysı ile sonsuz teşekkürlerimizi sunarım’’ dedi. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Yukarı Mezarlık bölgesinde, duvarı kenarında bulunan, köklerinin duvarların çökme yarılma ve yakılmasına neden olan 57 kavak ağcının kesiminin yapıldığını da sözlerine ekledi.