Kavak ağaçları kesildi

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kesim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Başkan Ünal, yukarı mezarlık bölgesinde bulunan 52 kavak ağacının kesiminin tamamlandığını bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Kavak ağaçlarının kökleri mezarlık duvarını patlatmaktaydı. Kış aylarında mezarlık önüne kavak ağacının neden olduğu kar sürgünü oluşmaktaydı. Yeraltı su rezervinin önemli bölümünü kavak ağaçları tüketmekteydi. Yapılan çalışma ile kavak ağaçlarının neden olduğu olumsuzluklardan da kurtulduk’’ dedi.