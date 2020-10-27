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Katma Değer Oranının Düşürülmesi önerildi

HAK Savunucuları Derneği Yozgat Şube Başkanı Hüseyin Durusoy, KDV oranlarının düşürülmesinin vergi hasılasını artırıp, ekonomideki kayıt dışılığını azaltacağını söyledi.

27 Ekim 2020 Salı 00:54
Katma Değer Oranının Düşürülmesi önerildi

Durusoy yaptığı yazılı açıklamada, her geçen gün, artan kamu hizmeti talebi ve buna paralel olarak büyüyen, kamu harcamaları dikkate alındığında, hem kamu hizmeti talebini karşılamak hem de yapılacak kamu hizmetleri için gerekli olan finansmanı saylamak için devletin belirli bir finans kaynağına ihtiyacı bulunduğunun altını çizdi. Durusoy, ‘’Bu konuda yapılan çalışmalarda vergi kaçakçılığının en önemli sebeplerinden birinin vergi oranlarının yüksek olduğu tespiti yapılmıştır. Giyim sektöründe KDV oranının yüzde18’den yüzde 8’e indirilmesi sonucu bu sektörde kayıt dışılığı azaltmış, vergi tahakkukunu ve tahsilatını artırdığı görülmüştür. Kayıt dışılığın azalması gelir ve kurumlar vergisinin tahakkukunu ve tahsilatını da artırmaktadır. Araç alım satım vergilerinin düşürülmesi sonucu, bu sektörde kayıt dışılığın yüzde 100’e yakın önlendiği ve vergi gelirlerinin arttığı görülmüştür. Özellikle yüzde 18 olan serbest meslek gelirlerindeki ve zorunlu tüketim maddelerindeki KDVoranının yüzde 8’e indirilmesi toplam vergi hasılasını olumlu etkileyecek ve vergide adaleti sağlayacaktır’’ diye konuştu.

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Katma Değer Oranının Düşürülmesi önerildi
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