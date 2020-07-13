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Katılan olmadı!

Bozok Bakliyat Üretim ve Paketleme Fabrikası için tanıtım toplantısı davetiyesinde, toplantıya il yöneticileri ve milletvekillerinin de katılacağı belirtilmesine karşılık, katılım olmadı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:29
Katılan olmadı!

YOZGAT’ta kurulması planlanan Bozok Bakliyat Üretim ve Paketleme Fabrikası ile ilgili gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla ilgili davetiye de il yöneticilerinin de katılıp, konuşma yapacakları belirtilmesine karşılık, katılan olmadığı gibi temsilcide bulundurulmaması dikkat çekti. Hazırlanan davetiyede, ‘Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile Milletvekillerinin’ toplantıya katılarak, birer konuşma yapacaklarına yer verildi.  Ancak, toplantıya il yöneticileriyle birlikte milletvekillerinin de katılmadığı gibi temsilci bile göndermedikleri gözlendi. Toplantı, davetiye de belirtildiği gibi ‘Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Kültür ve Merkezi’nde değil, YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk ve otakları tarafından işletilen Bozok Sosyal Tesisleri ve Restoranda gerçekleştirildi. 

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Katılan Olmadı!
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