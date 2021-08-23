KARPUZ HASADI BAŞLADI

Yozgat’ta organik olarak üretimi yapılan kavun ve karpuz hasadı devam ederken, bu yıl önceki yıllara göre talebin fazla olduğu bildirildi.

Yurdun diğer bölgelerinde karpuz hasadının tamamlanmasının ardından, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü bölgesinde yetişen karpuz, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Diğer bölgelerde kuraklığa bağlı olarak karpuz ve kavunun tarlada gelişimini sürdüremeyip, verimin düşmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, Yozgat’ın Sekili Bölgesinde yaklaşık 15 bin dekar civarında bir alanda ekimi yapılın karpuz ve kavuna olan talebi de artırdı. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren Yerköy ilçesinin Sekili Köyü ve çevresindeki tarım alanlarında hasadına başlanılan karpuz ile kavunun Eylül ayının sonlarına kadar devam ettiği bildirildi. Kavunla ilgili hasada yeni başlanıldığı bildirildi. Ürününü tarlada satan çiftçiler, bölgesinde yetişen kavun ve karpuzun şeker oranının yüksek olmasının lezzetini artırdığını, bu nedenle başta Ankara, Çorum, Tokat, Samsun, Kırşehir, Sivas olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden alıcı bulduğunun altı çizdi. Yozgat’ın diğer bazı ilçelerinde de kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin yapıldığı hatırlatılarak, ancak Sekili Bölgesi’nde yetiştirilen kavun ve karpuzun farklı özelliklerinin bulunduğu hatırlatıldı. Sekili Bölgesi’nde Delice Irmağı kenarında sulu tarım yapıldığı, diğer alanlarda ise kuru tarım yapıldığı aktarılarak, ‘’Tuzlu ve kumlu toprakta yetişen kavun ve karpuzun rengi diğer ürünlerinden farklı ama tadı onlardan daha güzel. Diğer bir özelliği ise Türkiye’nin tüm bölgelerinde kavun-karpuzu hasadı tamamlandıktan sonra burada hasada başlanılıyor almasıdır’’ denildi.

TARLADA SATIŞ

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Seki Bölgesinde yer alan Süleymanlı Köyünde 25 yıldır kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapan Sait Hayran, bu yıl fiyatların önceki yıllara göre iyi olduğunu, bölgedeki kavuk ve karpuz tarlalarının kuraklıktan fazla etkilenmediğini anlattı. Sait Hayran, ‘’Bölgemizde kavun ve karpuz, diğer bölgelere göre geç ekilip, geç hasadı yapılmaktadır. Bu nedenle diğer bölgeler yağışların düşmemesi nedeniyle kuraklıktan fazlasıyla etkilendiler. Bizim bölgemizde ise kavun ve karpuzun yetişme döneminde havalar soğudu az da olsa yağış düştü. Bu da karpuz ve kavuna olumlu yönde etki yaptı, kuraklık zarar vermedi’’ dedi.

Kendisinin bu yıl 600 dekar alanda ekim yaptığını bildiren Çiftçi Sait Hayran, ürünün tamamını tarlada sattığını, alıcı tüccarların kamyonlarla gelip, aldığı ürünü tarladan teslim almaya devam ettiğini kaydetti. Hayran, ‘’Tarlada karpuzun kilosunu 1.3 kuruşa, kavunun kilosunu ise 1.90 kuruştan sattık’’ diye konuştu.