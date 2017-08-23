Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108594
ALTIN
144.399
DOLAR
3.4942
STERLİN
4.4812
EURO
4.1102

Karnındaki 7 aylık bebeğiyle öldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Karnındaki 7 aylık bebeğiyle öldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:02
0 Okunma
Karnındaki 7 aylık bebeğiyle öldü

Edinilen bilgiye göre, H.K. (29) idaresindeki 34 FT 3766 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyünde seyir halindeyken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Araçta bulunan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Kader Aydın (27), olay yerinde karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Araç sürücüsü H.K. ve araçta bulunan Z.A. (1), Z.E. (6) ve Ü.A. (39) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
‘Belediye ne yapıyor?’
‘Belediye ne yapıyor?’
Araba fiyatına kurbanlıklar!
Araba fiyatına kurbanlıklar!
Kurbanlıklarla uyuyorlar
Kurbanlıklarla uyuyorlar
Yangın korkuttu
Yangın korkuttu
ÇEDAŞ'tan elektrik kesintisi duyurusu!..
ÇEDAŞ'tan elektrik kesintisi duyurusu!..
40 günde Kur’an Kursu
40 günde Kur’an Kursu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim