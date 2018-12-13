Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları, iş makineleri yardımıyla temizlerken, ilçe merkezinin dışındaki mahalle yollarının ulaşımında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tüm imkanlarını seferber etti. Kış öncesinde gerekli tedbirlerini alan Akdağmadeni Belediyesi, kar yağışı ile birlikte çalışmalarına da hız verdi. Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde iş makineleri ile kar temizleme çalışmasıyla birlikte don olayından vatandaşların zarar görmemesi için tuzlama çalışmaları yapıyor. İlçenin ana arterler, mahalleler ve ara yollarda ulaşımı aksatacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.