Kariyer günleri

İş, Meslek ve Kariyer üçgenindeki bilgi, birikim, tecrübelerini öğrencilere aktaran Şimşek, öğrencilerle sohbet ederek, onların merak ettikleri konuda açıklamalarda bulundu. Şimşek, eğitim yıllarından bahsetti, "Sizler başaracağınıza inanmalısınız ve kendinize bir hedef koymalısınız. Tabii hedef koymak yeterli olmaz derslerinize de çalışmak zorundasınız. Derslerin dışında kalan zamanınızda da sürekli kitap okuyun ve iyi bir eğitim süreci sonucunda mutlaka hedefinize ulaşırsınız" dedi. Boğazlıyan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularına kendi yaşamından örnekler vererek cevaplandırdı.