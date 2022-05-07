Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kardeşlik köprüsüne destek

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakamlık öncülüğünde Afrika’ya açılacak su kuyusu için Almanya’da yaşayan Ahmet Bedel isimli vatandaş bin Euro katkı sağladı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:05
Kardeşlik köprüsüne destek

Saraykent halkından gelen Afrika’ya su kuyusu açma talebi üzerine 'Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu' projesi hayata geçirildi. Afrika’da susuzluğun yoğun yaşandığı bir bölgede, önemli sayıda insanın ihtiyacını karşılayacak bir su kuyusu açılacağını söyleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, ilgili ülkenin büyükelçiliği düzeyinde bir çalışma yaparak en çok ihtiyaç olan bölgeyi seçeceklerini belirtti. Afrika’da yaşanan susuzluk ve suya bağlı bulaşıcı hastalıklar sebebiyle her yıl yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Açıkgöz, “Saraykent’ten Afrika’ya bir kardeşlik köprüsü kuracak olan ‘Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu’ projesi kapsamında Almanya’da yaşayan Ahmet Bedel, projeye bin Euro katkıda bulundu. Ahmet Bedel’e projeye olan katkısı için teşekkür ediyorum” dedi. •Mustafa Babayiğit•

Anahtar Kelimeler:
Kardeşlik Köprüsüne DestekSaraykentKaymakamlıkAfrikaAlmanyaAhmet BedelAfrika-Saraykent Kardeşlik KuyusuYozgatIlerigazetesiHaber07MayısCumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay’a ziyaret
Oktay’a ziyaret
Bin 792 aileye ulaştılar
Bin 792 aileye ulaştılar
Mayıs sayısı yayımlandı
Mayıs sayısı yayımlandı
Gençlik Haftası
Gençlik Haftası
Yolculuk devam ediyor
Yolculuk devam ediyor
Videolu tanıtım
Videolu tanıtım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim