Kardeşlik köprüsüne destek

Saraykent halkından gelen Afrika’ya su kuyusu açma talebi üzerine 'Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu' projesi hayata geçirildi. Afrika’da susuzluğun yoğun yaşandığı bir bölgede, önemli sayıda insanın ihtiyacını karşılayacak bir su kuyusu açılacağını söyleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, ilgili ülkenin büyükelçiliği düzeyinde bir çalışma yaparak en çok ihtiyaç olan bölgeyi seçeceklerini belirtti. Afrika’da yaşanan susuzluk ve suya bağlı bulaşıcı hastalıklar sebebiyle her yıl yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Açıkgöz, “Saraykent’ten Afrika’ya bir kardeşlik köprüsü kuracak olan ‘Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu’ projesi kapsamında Almanya’da yaşayan Ahmet Bedel, projeye bin Euro katkıda bulundu. Ahmet Bedel’e projeye olan katkısı için teşekkür ediyorum” dedi. •Mustafa Babayiğit•