Kardeşliğe bağış

Saraykent’ten Afrika’ya bir kardeşlik köprüsü kuracak olan Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu Projesine ilçe sakinlerinden Ramazan Maviş’ten destek geldi. Yapmış oldukları desteklerden dolayı Ramazan Maviş’e teşekkür eden Kaymakam Ali Açıkgöz plaket taktim etti.

Dünyanın her neresinde olursa olsun Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, “İki cihan serverimiz, Efendimiz (s.a.v.) bize; Müminlerin birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede, tek bir beden gibi olduğunu ifade ediyor. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da acı çekerler, buyuruyor. İşte Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu projemizin en önemli sebebi bu yaklaşım. Afrika’daki kardeşlerimiz için gösterdiğimiz gayretin temelinde bu düşünce var. Saraykent’ten olsun, daha önce görev yaptığım ilçelerden olsun, projemize gelen destekler karşısında tarifsiz duygular yaşıyoruz. Sayın Ramazan Maviş ile yakın zamanda tanıştık. Kendilerine gösterdikleri bu büyük duyarlılık için teşekkür ediyorum. Rabbimiz hayrını kabul buyursun” ifadelerini kullandı.

•Haber Merkezi•