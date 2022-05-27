Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kardeşliğe bağış

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan ‘Saraykent Afrika Kardeşlik Su Kuyusu’ projesine 15 bin lira bağış yapıldı.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:28
Kardeşliğe bağış

Saraykent’ten Afrika’ya bir kardeşlik köprüsü kuracak olan Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu Projesine ilçe sakinlerinden Ramazan Maviş’ten destek geldi. Yapmış oldukları desteklerden dolayı Ramazan Maviş’e teşekkür eden Kaymakam Ali Açıkgöz plaket taktim etti. 
Dünyanın her neresinde olursa olsun Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, “İki cihan serverimiz, Efendimiz (s.a.v.) bize; Müminlerin birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede, tek bir beden gibi olduğunu ifade ediyor. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da acı çekerler, buyuruyor. İşte Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu projemizin en önemli sebebi bu yaklaşım. Afrika’daki kardeşlerimiz için gösterdiğimiz gayretin temelinde bu düşünce var. Saraykent’ten olsun, daha önce görev yaptığım ilçelerden olsun, projemize gelen destekler karşısında tarifsiz duygular yaşıyoruz. Sayın Ramazan Maviş ile yakın zamanda tanıştık. Kendilerine gösterdikleri bu büyük duyarlılık için teşekkür ediyorum. Rabbimiz hayrını kabul buyursun” ifadelerini kullandı.
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Kardeşliğe Bağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Tırda uygulamalı eğitim
Tırda uygulamalı eğitim
Ön görüşme yapıldı
Ön görüşme yapıldı
Çalışmalar hız kazandı
Çalışmalar hız kazandı
Projelere destek
Projelere destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim