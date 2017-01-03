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Kardeşlerden anlamlı bağış

03 Ocak 2017 Salı 04:34
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Yozgat’ın Sorgun ilçesi Agahefendi İlköğretim Okulu’nda okuyan 3. sınıf öğrencisi Ela (9) ile 4. sınıf öğrencisi ablası Hayru Nisa (10) isimli iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri paralarını, Halepli çocuklara bağışladı.

Kardeşlerden anlamlı bağış
Sorgun Devlet Hastanesinde çalışan babaları Selman ve anneleri Yasemin Arslan ile birlikte Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar’ı makamında ziyaret eden Ela ve Hayru Nisa kardeşler, kumbaralarını Kaymakam Altınpınar’a teslim etti.
Çocukların davranışından oldukça etkilendiğini belirten Kaymakam Altınpınar, iki kız kardeşin davranışlarının bütün topluma örnek olduğunu belirterek “Halep’te, üç günden üç güne yiyecek bir ekmeği zor bulan minik bedenlerin acılarına ortak olmak, bir insanlık görevidir. Bu iki küçük öğrencilerimiz babalarını verdikleri harçlıkları kumbaralarında biriktirerek ateş altından kurtulup, açlık ve sefalet içerisinde yaşam mücadelesi veren Halepli çocuklara bağışlayarak örnek bir davranışa imza attılar. Bütün toplumumuzun bu iki minik öğrencimizi örnek almalarını bekliyoruz.” dedi.
Baba Selman Arslan ise yaptığı açıklamada, Suriye’de aç kalan çocukların “Anne cennette yemek varsa, ölüp de oraya gidelim” feryatlarının tüm insanlığın olduğu gibi, kendi çocuklarının da yüreğini dağladığını, bunun üzerine akşam evde oturup kumbaradaki paralarını o çocuklara bağışlamayı kararlaştırdıklarını söyledi.
Kumbaralarını Sorgun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Cengiz Arslan’a teslim eden Ela ve Hayru Nisa kardeşlere Kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi verildi.
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