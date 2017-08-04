Kardeşler de katıldı

Festivalin ilk gününde kortej yürüyüşüne katılan Kırgızistan Türkleri, Yozgat’ın toyuna ortak oldu.

Ata yurtlarımızdan selam ve muhabbetler getiren Oş şehrinin temsilcileri, bu sene Oş şehrinde düzenlenecek olan festivale de Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı da davet etti.

Yozgat Belediyesi ile Oş Belediyesi arasında önceki yıllarda ‘Kardeş Şehir’ anlaşması imzalanmıştı.

Bu kapsamda iki şehir temsilcileri festival, toy ve şenlik gibi özel günlerde bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmalarını sürdürüyor.

Oşlu konuklar konuşmaların ardından il protokolüne Kırgızistan’dan getirdikleri hediyelerin yanı sıra Ak kalpak hediye etti.