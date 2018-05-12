Kardeşe yardım yolda

Yozgat’ta Diyanet Vakfı tarafından Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için 16 tır yardım malzemesi toplandı.

Diyanet Vakfı “Yozgat Ekmeğini ve Suyunu Paylaşıyor” projesi kapsamında toplanan malzemeler Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Salih Sezik, daire müdürleri ve vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde yola çıktı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk Milleti olarak tarihte bir saat bile beraber olduğumuz ihtiyaç sahibi toplumların, milletlerin hamisi olarak yardım edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Yurtnaç, “Bu kapsamda kadirşinas Yozgat halkı kısa sürede topladığı malzemeleri Afrin ve Doğu Guta’daki kardeşlerine ulaştırıyor. Milletimiz fekadar bir millettir. Suriye 100 senelik bir devlettir ancak orada yaşayanlar bizim bin senedir kardeşimizdir. Onlar da şu anda orada Mehmetçik’i bağrına basıyor” şeklinde konuştu.

Vali Yurtnaç, Suriye’nin toprağında ülke olarak gözümüz olmadığını, insani yardım amaçlı orada bulunduğumuzu da hatırlattı.

İl Müftüsü Salih Sezik’in yaptığı duanın ardından 16 tırdan oluşan konvoy ezan eşliğinde yola çıktı.