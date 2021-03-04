Karayolunda Düzenleme

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Karayolu ağında bulunan yollar üzerindeki Orta Refüjlerin şikayetler sebebiyle kapatıldığını hatırlattı. Çakır, Karayolları ile görüşme gerçekleştirerek, yolun belediyeye devri için yaptıkları talebin sonuçlandığını bildirdi. Çakır, ‘’Devir işlemleri ve Meclis Kararı gereği Karayolları tarafından da uygun görülen Geçiş Noktası açılarak bu yollarımızda vatandaşlarımızın, çocuklarımızın huzurla ulaşım sağlayabilmesi içinde okul önlerine, kavşak ve diğer geçiş noktalarına kasistler konulmuştur’’ dedi.