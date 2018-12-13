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Karayolları sezonu açtı

YOZGAT Karayolları Şefliği, kış hazırlıklarını tamamlayarak sezonu kurban keserek açtı.

Karayolları sezonu açtı

YOZGAT Karayolları Şefliği, kış hazırlıklarını tamamlayarak sezonu kurban keserek açtı.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Karayolları sezonu açtı

Yozgat Karayolları Şube Şefliğinde gerçekleştirilen törende, dualar edildi, kurban kesildi. Kış tedbirlerinin alındığı, bölge genelinde kar ve buz mücadelesini sürdürecek araç, gereç bakımının daha önce yapılarak, kış koşullarına hazır hale getirildiği kaydedildi. Kar ve buzlanma için depoda tuz ve Agroganın hazır edildiği, aşırı buzlanmada kullanılmak üzere solisyon bulunduğunu bildirildi.  Kışın vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için her türlü tedbirin alındığı, kamyon, tuzlama ve kar kürüme aracı, greyder, yükleyici araçları hazır olduğu ifade edildi. Sezon açılışının ardından ekipler sorumluluk bölgelerine hareket ederken, dün sabah yağan kar ile birlikte çalışmalara başladı. 

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