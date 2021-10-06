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KARAR VERiLEMEDi!

Yozgat Belediyesi tarafından 2019 yılının Eylül ayı içerisinde yıkımı yapılan eski hizmet binasının yerine ne yapılacağı konusunda karar verilemeyince, halka sorulması yönünde karar alındı. Birden fazla hazırlanan projelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:48
KARAR VERiLEMEDi!

BiNALAR YIKILDI

Yozgat il merkezinin şehirleşmesi noktasında ilk yapılarından olan ‘Alay Binası’ ile Cumhuriyet döneminin ilk hastanelerinden ‘Memleket Hastanesi’ binasının yıkımının ardından, şehrin ilk modern yapılarından birisi olan belediyenin eski hizmet binası da 2019 yılında yıkıldı. Yozgat Belediyesi, tarihi Yozgat Valiliği binasına taşındıktan sonra, önce eski hizmet binasının eklentileri ile sebze halinin bir bölümünü yıktırıldı. Hal ve Düğün salonun bulunduğu bölgeye Ticaret Merkezi yapıldı. Eski hizmet binasında ise önce tadilat yapılıp, bazı birimlerin bu binada hizmet vermesi sağlandı. 

‘ÇÜRÜK’ DENiLDi

Ancak, binada yapılan inceleme sonucunda ‘çürük’ olduğu ileri sürülerek, Yozgat Belediyesi tarafından, binanın eski Valilik ek binası ile birlikte yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları 3 gün devam etti. Çalışmaların ardından beton yığını haline getirilip, ardından da temizlik çalışması gerçekleştirildi. 2019 yılının Eylül ayı içerisinde yıkımı tamamlanan Yozgat Belediyesi eski hizmet binasının yeri bir süre ‘Köylü Pazarı’ ve ‘Otopark’ olarak kullanıldı. 

HALKA SORULACAK

Ardından belediye tarafından çevre düzenlemesi yapılarak, Cumhuriyet parkına entegre edilmesi düşünüldü. Şimdi o projeden de vazgeçilerek, yeni bir proje üzerinde duruluyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, eski hizmet binasının bulunduğu alana yönelik projeler hazırladıklarını, ancak bir karara varamadıklarını aktardı. Köse, hazırlanan projelerin önümüzdeki süreç içerisinde halk ile paylaşılacağını, halkın uygun gördüğü projenin ise vakit geçirilmeden hayata geçirileceğini bildirdi.

PROJE HAZIR

Yozgat Belediyesi tarafından hazırlanan projelerden birisinin kabul görmesi halinde proje hemen uygulamaya konulacak. Bina yapılması halinde pasaj yapılmayacak. Pasaj yerine yoldan girişleri olan işyerleri yapılırken, fazla yüksek kat kullanılmayacağı, şehrin silüetine uygun olacağı kaydedildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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