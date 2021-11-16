KARAR VERiLDi!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde ‘Problem Çözme ve Karar Verme’ başlıklı eğitim çalışması gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, 21. yüzyıldaki gelişmeler hayatın ritmini arttırıp, akışını hızlandırdığına dikkat çekerek, ‘’Bu hızlı tempo içerisinde problem çözme ve karar verme ihtiyacı gerek özel gerek mesleki ve sosyal hayatımızda çok ve çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Karşılaşılan sorunlara aynı hızda fakat doğru çözümlerin de üretilmesi gerekmektedir’’ dedi. Uğuz, bu eğitim programının, iş hayatında karşılaşılabilecek problem türlerini, her bir problem türüne ilişkin çözüm sürecini, kullanılabilecek teknikler konusunda gerekli araç, yöntem, kavramları aktarmayı, problem çözme tekniklerini, özel ve iş hayatında karşılaşılabilen problemleri tespit etmeyi, tanımlamayı, uygun çözüm yöntemine karar vermeyi, çözüm üretmeyi hedeflediğini bildirdi. Uğuz, ‘’Eğitim kapsamında yaygın eğitim teknikleri kullanıldı. Problem çözme ve karar verme kavramı, problem çözme adımları, problem tanımlama, problem çözme ile ilgili faktörler, iyi bir kararda aranan faktörler ele alındı. Hata örnekleri, fikir üretme teknikleri, zihin haritaları, beyin fırtınası, altı şapkalı düşünce tekniği, yaratıcı düşünce teknikleri, 5 neden analizi, 5N1K, Pareto analizi, sebep sonuç ilişkisi ve TRİTZ tekniklerine yer verildi’’ diye konuştu. Uğuz, eğitim programı ile katılımcıların karar alma sürecinin hızlandırıldığını, analitik düşünebilme becerisi, problem çözme sürecini sistematik bir yaklaşımla ele almayı, sürecin farklı adımlarında kullanılabilecek etkin yöntemleri başarıyla uygulayabilmeyi ve problemler ortaya çıkmadan önlem alabilmek verebilmeyi öğrendiklerini aktardı. Uğuz, ‘’Problemleri çözebilmek ve yönetimsel kararları doğru vermek için gerekli tutum, bilgi ve beceriler kazandırılmıştır’’ ifadelerini kullandı.