Karantinaya alınan bölge sayısı 3’e çıktı

YOZGAT il genelinde Covit-19 test sonucu pozitif çıkan bazı bölgelerde birbiri ardına karantina uygulaması başlatıldı. Bayramın ikinci günü Boğazlıyan ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir site içerisindeki 2 apartman karantinaya alındı. Dün akşam saatlerinde Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Derbent köyünde bir mahallede karantina uygulaması başlattı. Akdağmadeni Kaymakamlığı da İlçeye bağlı Tarhana Köyü karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada, ‘’İlçemize bağlı Tarhana Köyünde Korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 26 Mayıs 2020 tarihi itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır’’ denildi.