KARANLIKDERE BiLMECESi!

Yozgat’ın mikro klima özelliğine sahip Karanlıkdere bölgesinde bağcılık ile birlikte sebze, meyve üretiminin artırılıp, pazara sunulmasına yönelik 1991 yılından itibaren yürütülen çalışmalar bir türlü uygulama safhasına geçirilemiyor.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, yöreye özgü yaş üzüm üretimini artırmak amacıyla hazırlanan ancak proje ortağı kurumlarda yaşanılan idari değişikliklere bağlı olarak rafa kaldırılan projenin uygulanacağı Yerköy-Şefaatli ilçeleri arasındaki Karanlıkdere vadisini bu kez Yozgat valisi Ziya Polat gezip, bilgi aldı. Birçok meyve ağacı ve bitki türünü içerisinde barındıran Karanlıkdere vadisini gezen Vali Polat, özellikle yaş üzüm, ayva ve armudu bulunan bahçeleri gezdi, çiftçilerle görüşüp, ilgililerden bilgi aldı.

BAĞCILIK TÜKENDİ

Yozgat’ta 1970'li yıllara kadar üretilen sofralık yaş üzümün bölge çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından olmasına karşın sonraki yıllarda bağcılık faaliyetlerinin zor olması nedeniyle atıl bırakılmasına neden oldu. 1991 yılından itibaren bağcılığı geliştirmeye yönelik hazırlanan proje uygulamaya konuldu. İl genelindeki üzüm bağlarının tespiti yapılarak, kurtulabilecek durumdakilerin bakımlarının yapılması uygun bulundu. Sonraki yıllarda belirlenen çiftçilere bağ çubuğu dağıtımı yapıldı ama kurumlardaki değişiklikler nedeniyle proje devam ettirilemedi. 2016 yılında ise, Şefaatli Kaymakamlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile birlikte özel bir mikro klima alanına sahip olan Karanlıkdere Vadisinde ıslah çalışması yapılıp, bölgenin ekonomiye kazandırılması amaçlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 50 çiftçinin katılımı ile üzüm üretiminin yoğun olduğu Manisa-Alaşehir, İzmir-Urla ve Denizli-Çal ilçelerine gezler düzenlendi.

ALAN TARAMASI

Hazır olan proje kapsamında, Karanlıkdere vadisinde arazisi bulunan köylerde bağcılığı geliştirmek adına hem KOP hem de İl Özel İdaresinin desteği ile mevcut bağların ıslahına yönelik proje bir süre önce tekrar gündeme taşındı. Yozgat'ta üretilen sofralık yaş üzümün diğer bölgelerdekinden oldukça farklı olduğuna dikkat çekilerek, Karanlıkderede üretilen yaş üzümlerin kabuk zarının çok ince olması nedeniyle içerisi net olarak görülebildiği, şiresinin fazla ve oldukça da tatlı olduğu belirtildi. Özellikle pekmez ve çalma yapılarak piyasaya sürülebilen üzüm türünün yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar uzun süredir devam ediyor ama bir türlü uygulama devam ettirilemiyor.