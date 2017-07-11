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Karanlığı aydınlatan duruş!

Bir milletin kaderini ortaya koyduğu irade ile yeniden çizdiği 15 Temmuz akşamının kahraman şehidinin geride bıraktığı anne ve babalarını, yine aynı akşam ‘Bu vatan için canımız feda’ diyerek sokağa çıkan Yozgat’taki yöneticileri yalnız bırakmıyor. 

Karanlığı aydınlatan duruş!

Bir milletin kaderini ortaya koyduğu irade ile yeniden çizdiği 15 Temmuz akşamının kahraman şehidinin geride bıraktığı anne ve babalarını, yine aynı akşam ‘Bu vatan için canımız feda’ diyerek sokağa çıkan Yozgat’taki yöneticileri yalnız bırakmıyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Temmuz 2017 Salı 12:25
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Karanlığı aydınlatan duruş!


Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyenlerin 15 Temmuz darbe kalkışması akşamı ilk dakikalarda sokağa çıkarak milletin iradesine önderlik eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ile birlikte karanlık gecenin kahramanlarından şehit Mustafa Koçak’ın Gülyayla köyünde oturan ailesini ziyaret etti.
Şenidin annesi Züleyha Koçak ve babası İbrahim Koçak’ı köydeki evlerinde ziyaret eden Vali Yurtnaç, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.
15 Temmuz 2016 gecesi vatanın büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını belirten Vali Yurtnaç, “O gece Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine gizlenmiş olan Fetullahçı Terör Örgütü mensupları büyük bir ihanetle ülkemize darbe girişiminde bulundular. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımızı sokaklara, hava alanlarına ve meydanlara davet etmesinden sonra Türkiye sokağa döküldü. Vatanını müdafa etmek için sokağa çıkanlardan bir tanesi de Mustafa Koçak kardeşimiz. Mustafa Koçak vatanı için canını feda etti ve bizlere emanet olarak anne babasını, eşini ve çocuklarını bıraktı” dedi.
Şehitlerin geride bıraktığı emanetlere her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Vali Yurtnaç, “Şehidimizin ailesine her zaman sahip çıkacağız. Kapımız onlara her zaman açık. Onların her ihtiyaçlarında emirlerinde olacağız. Çocuklarını en güzel şekilde okutup vatana millete hayırlı birer birey olmaları için gayret göstereceğiz” diye konuştu.
Vali Yurtnaç ve beraberindekiler daha sonra demokrasi şehidimiz Mustafa Koçak’ın köy mezarlığında ki kabrini ziyaret ederek dua etti.
 

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