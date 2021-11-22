Karaca’ya sürpriz

Karaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak, Dünya Kadın Girişimcilik Günü İstişare Toplantısını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve diğer il başkanları ile birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirdiklerini bildirdi. Karaca, ‘’Toplantımız sonrası sürpriz yaparak doğum günümü kutlama nezaketi gösteren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu bey ve Başkanımız Nurten Öztürk hanım başta olmak üzere Kadın Girişimciler Kurulumuzun kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. Bu büyük ailenin üyesi olmaktan bir kez daha gurur ve mutluluk duydum’’ dedi.