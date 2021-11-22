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Karaca’ya sürpriz

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu toplantısına katılan TOBB Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülhan Karaca’ya sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:53
Karaca’ya sürpriz

 Karaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak, Dünya Kadın Girişimcilik Günü İstişare Toplantısını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve diğer il başkanları ile birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirdiklerini bildirdi. Karaca, ‘’Toplantımız sonrası sürpriz yaparak doğum günümü kutlama nezaketi gösteren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu bey ve Başkanımız Nurten Öztürk hanım başta olmak üzere Kadın Girişimciler Kurulumuzun kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. Bu büyük ailenin üyesi olmaktan bir kez daha gurur ve mutluluk duydum’’ dedi.

Son Güncelleme: 21.11.2021 17:56
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