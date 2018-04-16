Karacaoğlan anılacak

Sorgun ilçesinin Doğanlı köyünde bulunan mezarı başında ve daha sonra da köyde gerçekleştirilecek etkinlik, Sorgun Ozan Yazar ve Şairler Derneği tarafından 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yozgatlı aşık, şairlerin yanında Ülke genelinde usta aşıklar yazarlar, sanatçıların da etkinlikte sahne alacak. Dernek Başkanı Murat Erciyas, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri ‘Aşıklar Bayramını’ bu yıl ‘Yozgatlı Karacaoğlan Aşıklar Bayramı ve Birlik Şöleni’ olarak yapma kararı aldıklarını söyledi. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şişek’in de destek verdiği etkinliğin ses getireceğine dikkat çeken Erciyas, Yozgat genelinde aşıklık kültürünün çok köklü olduğuna vurgu yaptı. Erciyas, ‘’Yozgat türkülerinin zenginliği aşıklık kültürünün en büyük emaresidir. Yozgatlı Karacaoğlan, gibi nice değerlerimiz var. Hüzn-i Baba, Aşık Sıtkı Baba, Aşık İbrahim, Aşık Dindari, Sorgun Aşık Yazar ve Şairler Derneği olarak tüm değerlerimizi yaşatma ve gelecek kuşaklara aşıklık kültürünü en iyi şekilde anlatma gayretindeyiz. Yaşayan değerlerimize de sahip çıkıyor, her yıl bir aşık veya şairimize ‘Onur Gecesi’ düzenliyoruz. Gayemiz, Yiğitlerin hakkını yaşarken teslim etmek. Yozgatlı Karacaoğlan anısına bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz bu program, Doğanlı köyü muhtarıyla ortaklaşa tertiplenen Aşılar Bayramının geleneksel hale gelmesi taraftarıyız’’ diye konuştu.