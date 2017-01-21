Karacabey yalnız bırakmadı

Yozgat’ta bu yıl ilk kez kurum müdürleri okullarda karne dağıtarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’de TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu1. Sınıf öğrencilerine ilk karnelerini dağıttı. Öğrenci ve velilerde ise ilk karne heyecanı vardı. Birinci sınıflarda en başarılı olan kız öğrenciye kraliçe, erkek öğrenciye ise kral tacı takılarak ödüllendirildi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, hepsini tek tek kutlayarak bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.