Kara tren de yeter!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Sivas Kongresi’nin 102. Yıldönümü Kutlamaları kapsamında Cumartesi günü açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı, 7’nci kez ertelendi. Temeli 2008 yılında atılmasına rağmen 13 yıldır bitirilemeyen, tamamlandığında ise Yozgat ve Kırıkkale’de ara istasyonlarda sadece 2 dakika durup, yolcu alıp-indirecek olan Ankara-Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Treni, hattın hazır olmaması nedeniyle yola çıkartılamadığı bildirildi. Açılışı bir kez daha ertelenen, maliyeti 10 milyar lirayı geçen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmadığına yönelik eleştirilerin de ardı arkası kesilmiyor. BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, trenin Kayaş-Balışeyh istasyonları arasını konvansiyonel hat (klasik tren hattı) üzerinden saatte 60 kilometre hızla gidebileceğini, bunun da kaza riski oluşturacağını söyledi. Özdemir, henüz tamamlanmamış hemzemin geçitlerin de riskli olduğunu ifade etti. İlgili uzmanların da uyarılarıyla Cumhurbaşkanının taslak programına da giren açılıştan son anda vazgeçildiği öğrenildi.