KAR YÜZ GULDURDU

Uzun süredir kuraklık ile mücadele eden Yozgat’ta beklenen kar yağışı geldi. Hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de hem tarım alanlarında hem de şehirde yaşayan vatandaşlar için sevinç kaynağı oldu. Yaz aylarında su sıkıntısının beklenen Yozgat’ta hafta sonu ektili olan kar yağışının devam etmesi beklenirken, su kaynaklarının da dolması, tarım alanlarındaki ürünlere de bir nebze olsun can suyu olması ön görülüyor. Tüm Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Yozgat’ta hafta sonu başlayan kar yağışı sonrasında şehir beyaza büründü. Kimileri sokağa çıkarak karın tadını çıkarırken, kimileri ise kara saplanan araçlarını kurtarmak için çaba gösterdi. Birçok araç yolda kalırken, karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye kar ekipleri 24 saat teyakkuzda bekledi. Kapanan yollarda yoğun bir şekilde çalışmalar başlarken emniyet ekipleri de trafik kazalarının önüne geçebilmek için sürücüleri uyardı.

EKİPLER 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Yozgat Valisi Ziya Polat, ekiplerin vatandaşların güvenli bir yolculuk yapabilmesi için 7/24 görevde olduğunu belirterek vatandaşlara kurallara uyun uyarısında bulundu. Beklenen yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte Yozgat’ta şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarımızda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ettiğini söyleyen Vali Polat, karla mücadele çalışmalarını ve yollardaki son durumu yerinde incelemek üzere Akdağmadeni Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni ve Merkez/ Büyükmahal Köyü kavşağında yol açma çalışmasını sürdüren Karayolları ve Özel İdare ekiplerini ziyaret etti. Vali Polat, vatandaşların güvenli bir yolculuk yapabilmesi amacıyla 24 saat aralıksız görev yapan ekiplere kolaylıklar dilerken, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları konusunda da Karayolları, Özel İdare, Jandarma ve Emniyet ekiplerinden bilgi aldı.