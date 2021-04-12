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Yozgat
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Kar yağışı etkili oldu

YOZGAT İl genelinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz yönde etkilendi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:02
Kar yağışı etkili oldu

Beyaza büründü. Yozgat’ta hafta sonundan itibaren aralıklarla yağan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı. Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Yozgat’ta, kısıtlamadan muaf bazı sürücü ve vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Belediye işçileri kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Etkili olan rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu.

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Kar Yağışı Etkili Oldu
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