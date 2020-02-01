Kar üzerinde sergilendi

Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, ilçede yağan karı fırsat bildi. Çamları, ağaçları, alanları kaplayan beyaz örtü üzerine yarı değerli taşlardan yapılan takıları yerleştirerek, sergiledi. Türker, Aydıncık Kaymakamlığı'nca hazırlanan 'İşsizliğe Karşı İş Eğitimleri Projesi' kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Kıymetli Taş Kursu ve atölyesinden mezun olan kadınlar tarafından dernek kurularak, kazanılan beceriler geliştirilip, sanata dönüştürüldüğünü, ortaya çıkan sanat eseri takıların hem yurt içerisinde hem de yurtdışında büyük ilgi gördüğünü bildirdi.