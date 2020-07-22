Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118042
ALTIN
404.030
DOLAR
6.8215
STERLİN
8.6794
EURO
7.8565

Kaplumbağalara Dikkat!

ANADOLU’nun hemen hemen her alanda birden fazla kaplumbağa ile karşılaşmak mümkün.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:35
Kaplumbağalara Dikkat!

Gerek karada gerekse suda tehdit altında olduğu ifade edilen kaplumbağaların, özellikle orman yangınları, hava kirliliği, baraj alanlarındaki ekolojik değişikliklerin bu tehdidi artırdığı vurgulandı. Yozgat bölgesinde sıkça görülen Kara kaplumbağasının ortalama ömrünün 300 yıl, tatlısu kaplumbağasının 80-120 yıl olduğu, Aralık ve Mart ayları arasında kış uykusuna yattığı kaydedildi. İnsanların müdahalesi olmadıkça hayvanların doğada nesillerini korumalarının mümkün olduğuna vurgu yapılarak, ancak insan müdahalesi karşısında kaplumbağaların çaresiz kaldıklarına dikkat çekildi. Türkiye’de kaplumbağaların neslinin en az tehlikede olduğu bölgelerden birisinin de Yozgat olduğu, sanayileşme ve hava kirliliğinin en az boyutta olması sayesinde hayvanların neslinin korunabildiğinin altı çizildi. Yozgat il genelinde genellikle dağlık ve ormanlık bölgeler ile akar su yataklarının bulunduğu alanlarda yaşamlarını sürdüren kaplumbağalar, yollardan karşıdan karşıya çıkmaya kalkıştıklarında araç sürücüleri tarafından yoldan alınıp, gitmek istediği yöndeki tarlaya bırakılıyor. Bazen ise, dikkatsizlik sonucunda, özellikle yüksek tonajlı araçlarında tekerleri altında can verebiliyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağalara Dikkat!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talebe yetişemiyor
Talebe yetişemiyor
Sürüye yön veriyor
Sürüye yön veriyor
Çocuklara bisiklet
Çocuklara bisiklet
Yöresel yiyecekler Aydıncıktan
Yöresel yiyecekler Aydıncıktan
Bayram hazırlığı
Bayram hazırlığı
Hafızlar belgelerini aldı
Hafızlar belgelerini aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim