KAPIMIZ HERKESE AÇIK

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, makamında bir araya geldiği basın mensupları ile geçtiğimiz yılın genel değerlendirmesini yaparken, vatandaşların adliyeye rahatlıkla gelip, derdini anlatabileceğine vurgu yaptık. Uçak, ‘’Kapımız her kese sonuna kadar açık. Bizimle görüşme talebinde bulunan hiç kimseyi geri çevirmedik’’ dedi. Yozgat’ta yaklaşık 2.5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Başsavcı Uçak, hızlı ve şeffaf bir şekilde adaletin yerine getirilmesi için önlemler alıp, uygulamalarda bulunduklarının altını çizdi. Başsavcı Uçak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerini titizlikle yürüttüklerini, hak kaybı yaşanmaması için çalışmaları özenle sürdürdüklerini anlattı. Başsavcı Hasan Uçak, 3 bin 376 soruşturma dosyasının 2019 yılında 2020 yılına devrettiğine vurgu yaparak, geçtiğimiz yıl 4 Bin 444 soruşturma dosyası açıldığını, toplamda 7 Bin 820 dosyaya bakılarak, 4 Bin 338’inin karara bağlandığını bildirdi. 3 Bin 482 dosyanın halen soruşturmalarının devam ettiğini kaydeden Uçak, ‘’Bu soruşturmaları yaparken hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamaması için mevcut dosyalar üzerinde tüm delilleri en ince ayrıntılarına kadar değerlendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz’’ diye konuştu. Başsavcı Hasan Uçak, Musabeyli bölgesinde planlanan T1 ve T2 Tipi Kapalı, Açık Kampüs Cezaevi inşaatının tamamlandığını, kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını anlattı. Başsavcı Uçak, hükümlü ve tutuklunun kalacağı T Kampus Cezaevinde görev yapmak üzere alınan, halen Silivri, Eskişehir, Afyon gibi illerde geçici olarak görevlendirilen personelin bakanlık tarafından geçici görevlerinin kaldırılarak, Yozgat’a geleceklerini bildirdi. Yozgat’ta yaklaşık 500 kişilik bir personel, 3 yeni cezaevi müdürü görevlendirmesinin yapıldığını hatırlatan Başsavcı Uçak, ‘’E Tipi kapalı cezaevinde 900 mahkum bulunmaktadır. Pandemi sürecinde aldığımız önlemlerle şuan için Covid-19 hastalığı olan bir hükümlü bulunmamaktadır. Yozgat’ımız açısından ekonomik ve sosyal anlamda da şehre büyük katkısının olacağını düşündüğümüz Adalet Eğitim Merkezi kısa bir süre önce hizmete açıldı. Eğitim Merkezimiz Yozgat’a ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı. Başsavcı Hasan Uçak, daha önce Yozgat Adliyesi zemin katında hizmet veren İdare Mahkemesi’nin Şeyh Osman Mahallesi’ndeki müstakil binasına taşındığını da sözlerine ekledi.