Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1553
ALTIN
410.261
DOLAR
7.0727
STERLİN
9.9223
EURO
8.5857

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:39
KAPIMIZ HERKESE AÇIK

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, makamında bir araya geldiği basın mensupları ile geçtiğimiz yılın genel değerlendirmesini yaparken, vatandaşların adliyeye rahatlıkla gelip, derdini anlatabileceğine vurgu yaptık. Uçak, ‘’Kapımız her kese sonuna kadar açık. Bizimle görüşme talebinde bulunan hiç kimseyi geri çevirmedik’’ dedi. Yozgat’ta yaklaşık 2.5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Başsavcı Uçak, hızlı ve şeffaf bir şekilde adaletin yerine getirilmesi için önlemler alıp, uygulamalarda bulunduklarının altını çizdi. Başsavcı Uçak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerini titizlikle yürüttüklerini, hak kaybı yaşanmaması için çalışmaları özenle sürdürdüklerini anlattı. Başsavcı Hasan Uçak, 3 bin 376 soruşturma dosyasının 2019 yılında 2020 yılına devrettiğine vurgu yaparak, geçtiğimiz yıl 4 Bin 444 soruşturma dosyası açıldığını, toplamda 7 Bin 820 dosyaya bakılarak, 4 Bin 338’inin karara bağlandığını bildirdi. 3 Bin 482 dosyanın halen soruşturmalarının devam ettiğini kaydeden Uçak, ‘’Bu soruşturmaları yaparken hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamaması için mevcut dosyalar üzerinde tüm delilleri en ince ayrıntılarına kadar değerlendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz’’ diye konuştu. Başsavcı Hasan Uçak, Musabeyli bölgesinde planlanan T1 ve T2 Tipi Kapalı, Açık Kampüs Cezaevi inşaatının tamamlandığını, kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını anlattı. Başsavcı Uçak, hükümlü ve tutuklunun kalacağı T Kampus Cezaevinde görev yapmak üzere alınan, halen Silivri, Eskişehir, Afyon gibi illerde geçici olarak görevlendirilen personelin bakanlık tarafından geçici görevlerinin kaldırılarak, Yozgat’a geleceklerini bildirdi.  Yozgat’ta yaklaşık 500 kişilik bir personel, 3 yeni cezaevi müdürü görevlendirmesinin yapıldığını hatırlatan Başsavcı Uçak, ‘’E Tipi kapalı cezaevinde 900 mahkum bulunmaktadır. Pandemi sürecinde aldığımız önlemlerle şuan için Covid-19 hastalığı olan bir hükümlü bulunmamaktadır. Yozgat’ımız açısından ekonomik ve sosyal anlamda da şehre büyük katkısının olacağını düşündüğümüz Adalet Eğitim Merkezi kısa bir süre önce hizmete açıldı. Eğitim Merkezimiz Yozgat’a ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı. Başsavcı Hasan Uçak, daha önce Yozgat Adliyesi zemin katında hizmet veren İdare Mahkemesi’nin Şeyh Osman Mahallesi’ndeki müstakil binasına taşındığını da sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
YANGIN CAN ALDI
YANGIN CAN ALDI
Tarihi Liseye Kardan gelin
Tarihi Liseye Kardan gelin
Kardan gelin ilgi gördü
Kardan gelin ilgi gördü
Film Eğitimine başlandı
Film Eğitimine başlandı
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim