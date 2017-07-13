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Kapılarını yeniden açıyor

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan ve tüm Yozgat’ın desteğini alan ‘Dokunuş’ projesine ev sahipliği yapan tarihi askerlik şubesi binası kapılarını bu kez Yozgatspor için açıyor.

Kapılarını yeniden açıyor

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan ve tüm Yozgat’ın desteğini alan ‘Dokunuş’ projesine ev sahipliği yapan tarihi askerlik şubesi binası kapılarını bu kez Yozgatspor için açıyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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Kapılarını yeniden açıyor

Dokunuş projesinin koordinatörü Oktay Yıldırım, bu kez de Yozgatspor’a destek için başlatılan ‘Vefa Yılında Dokunuş’ projesinin koordinatörlüğünü üstlenerek, tarihi yapının kapılarını yeniden açtı.
Proje Koordinatörü Oktay Yıldırım, tıpkı dokunuş projesinde olduğu gibi, tarihi bina içerisinde yine Ebru sanatının icra edileceğini ve farklı müzisyen ve müzik gruplarının projeye gönüllü katkı sunacağını ifade etti.
Oktay Yıldırım,  Yozgatspor’a özellikle ilçelerden yoğun destek geldiğini bildirerek, “İl merkezindeki vatandaşlarımız da yine askerlik şubesine uğrayarak destek sunabilecekler. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu Yozgat’ın 14 ilçesiyle kutlayacağız” diye konuştu.
Ramazan ayında gerçekleşen Dokunuş projesinde tarihi askerlik şubesi binası birçok Yozgatlının ilgi odağı olmuştu. Yozgatspor için başlatılan “Vefa Yılında Dokunuş” projesinde de Yozgatlıların aynı yoğun ilgiyi göstermesi bekleniyor.

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YozgatYozgat HaberIleri Gazetesi
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