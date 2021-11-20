Kapadokya’yı gezdiler

Yozgat Çocuk Hakları Komitesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında, Okul Destek Projesinden yararlanan 40 çocuğu Kapadokya'ya götürdü. Kapadokya Paşa Bağ Vadisi'ne geçen çocuklar, tarihi ve doğal güzellikleri gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi, turistik mekanlarda alışveriş yaptı. Ara tatilde olan çocukların kalan tatil süresini en verimli şekilde geçirmeleri için çalışıldı. Kasım tatilini çocukça yaşamalarına katkı sağlanarak, anlamlı kılınmaya çalışıldı.