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Kansere karşı mücadele şart

YOZGAT Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin, ‘’Kanser bizi terk etmez, bir kanseri terk etmeliyiz’’ uyarısında bulundu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:03
Kansere karşı mücadele şart

Kanser haftası kapsamında yazılı açıklamada bulunan Esengin, kansere karşı en büyük silahın bilgi, eğitim, moral ve motivasyon olduğunu hatırlattı. Esengin, ‘’Bu anlayışla derneğimiz ve sivil toplum örgütleri ile el ele vererek ilerlemek önem taşımaktadır. Kanser bilindiği üzere; ülkemizde kalp ve damar hastalıklarından sonra yaygınlık olarak ikinci sırada yer almaktadır. Kanser korunabilir bir hastalık olduğundan; doğru korunma stratejileri ile kanser önlenebilmektedir’’ dedi. Esengin, bireysel mücadelenin kanseri önleyeceğine vurgu yaparak, mücadele ile ilgili olarak, ‘’Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun. Hareket ve spor yapın, sağlığınıza dikkat ederek obezite ile mücadele ediniz. Alkol kullanmayınız, enfeksiyonlardan korununuz. Çevresel kirlilikten uzak durarak, çevreyi kirletmeyiniz. Mesleki risk faktörlerini öğrenerek; önlem alınız. Evinizi her gün düzenli olarak havalandırınız. Radyasyondan uzak durunuz. Cep telefonunuz ile kulaklık aracılığı ile konuşunuz. Kendi Bedeninizi iyi tanıyınız. Her zaman uzmanlardan yardım isteyiniz’’ ifadelerini kullandı.

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Kansere Karşı Mücadele şart
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