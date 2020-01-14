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Kanser Hastalarına Moral

YOZGAT il genelinde, son yıllarda kanser hastalığının yaşamın bir parçası haline gelmesi, hastalıkla mücadele konusunda her gün yeni tedavi yöntemleri gündeme gelmesinin yanında, hastanın moralinin yüksek, iyi bir motivasyona her zaman ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.

Kanser Hastalarına Moral

YOZGAT il genelinde, son yıllarda kanser hastalığının yaşamın bir parçası haline gelmesi, hastalıkla mücadele konusunda her gün yeni tedavi yöntemleri gündeme gelmesinin yanında, hastanın moralinin yüksek, iyi bir motivasyona her zaman ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.

14 Ocak 2020 Salı 03:28
Kanser Hastalarına Moral

Yozgat’ta kanser hastalarına moral ve motivasyonda bulunmak amacıyla dernek kuruldu. Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Esengül, kansere yakalanan hastaların tedavi süreçlerinde aile ve yakınlarının yanlarında olmak, moral ve motive etmek amacına yönelik olarak derneği faaliyete geçirdiklerini söyledi. Başkan Esengül, kendisinin de kanser hastası olduğunu, 8 senedir kanser tedavisi gördüğünü hatırlatarak, moral ve motivasyonun hastalığı atlatmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Esengül, ‘Yozgat’ta da böyle bir derneğe ihtiyaç olduğunu düşünerek kuruluş çalışmalarına geçen yıl başladık ve kuruluş çalışmalarımızı tamamladık. Aşağı Nohutlu Mahallesinde geçici binamızda hizmet verecek olan derneğimiz sayın Yozgat Valimiz Kadir Çakır bey ve Belediye Başkanımız Celal Köse ile yapılan görüşmelerimiz de derneğimize yer talebinde bulunduk. Yer tahsis edilmesi halinde faaliyetlerimiz daha aktif olarak yeni hizmet binamızda sürdüreceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalarına Moral
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