Kanser anlatıldı

Günümüzde kanser hastalığının hem dünya hem de ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkat çekilerek, dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden birisinin, ülkemizde ise her 5 ölümden birisinin kanser nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılar kanser konusunda bilgilendirildi. Toplantıya, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Uzman Rivahi Kalay da katıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan tüm personel ile Aile Sağlığı elemanlarına yönelik bilinçlendirme toplantısında katılımcılara Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ayşen Sürmen tarafından kanser ve nedenleri, risk faktörleri, erken teşhis tedavi yöntemleri, özellikle Kanser Taramalarına yönelik bilgiler verdi.

SERGİ AÇILDI

Öte yandan, Dünya Kanser Günü kapsamında, Yozgat Yimpaş AVM ile Sağlık Müdürlüğü’nde Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde düzenlenen Erken Teşhis Hayat Kurtarır Fotoğraf Sergisi düzenlendi.