Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122321
ALTIN
298.939
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7681
EURO
6.5812

Kanser anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastalığı ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Kanser anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastalığı ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:00
Kanser anlatıldı

Günümüzde kanser hastalığının hem dünya hem de ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkat çekilerek, dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden birisinin, ülkemizde ise her 5 ölümden birisinin kanser nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.  Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılar kanser konusunda bilgilendirildi. Toplantıya, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Uzman Rivahi Kalay da katıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan tüm personel ile Aile Sağlığı elemanlarına yönelik bilinçlendirme toplantısında katılımcılara Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ayşen Sürmen tarafından kanser ve nedenleri, risk faktörleri, erken teşhis tedavi yöntemleri, özellikle Kanser Taramalarına yönelik bilgiler verdi. 
SERGİ AÇILDI
Öte yandan, Dünya Kanser Günü kapsamında, Yozgat Yimpaş AVM ile Sağlık Müdürlüğü’nde Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde düzenlenen Erken Teşhis Hayat Kurtarır Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
Kanser Anlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EN ESKi MOZAiK
EN ESKi MOZAiK
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Kuşlar aç kalmasın
Kuşlar aç kalmasın
ÇiFTÇi PERiŞAN
ÇiFTÇi PERiŞAN
İstişare ettiler
İstişare ettiler
Etkinliklere devam
Etkinliklere devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim