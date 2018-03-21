Kandile özel yayın

Yozgat İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre, TRT1’in kandil gecesine özel yayınını Büyük Cami’den gerçekleştireceği bildirildi.

Ayrıca manevi geceye özel Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen ve başkanlığın seçkin hafızlarının da programa katılarak, mevlit, kaside ve ilahiler seslendireceği aktarıldı.

TRT ekranlarındaki yayının Perşembe günü akşam namazına müteakip başlayacağı duyuruldu.