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Kandil simidi

SORGUN İçesinde, Otizm ve Down Sendromlu çocuklar kandil simidi dağıttı.

19 Şubat 2021 Cuma 00:15
Kandil simidi

Sorgun Belediyesi himayesinde spor ve müzik eğitimi alan Otizm ve Down sendromlu çocuklar,  Regaib Kandili sebebi ile spor eğitmenleri eşliğinde Dutluk Parkı Camisinin cemaatine kandil simidi ikramında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Kandil Simidi
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