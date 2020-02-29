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KANDiL NEDENiYLE iKRAM

YOZGAT’ta Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş ibadet etmek için camilere akın etti.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:41
KANDiL NEDENiYLE iKRAM

 Regaip Kandili programı tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ile birlikte Bilal Şahin Külliyesi’nde yapıldı. Din görevlileri ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Akdağmadeni Belediyesi, Regaip Kandili münasebetiyle tüm camilerde kandil simidi dağıttırdı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevi bir mevsime girişimizin habercisi olan Regaip Kandilini bir kez daha kutlar, bu mübarek günün ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz’’ dedi. Boğazlıyan Belediyesi de Regaip Kandili dolayısıyla, cemaate aşure ikramında bulundu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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KANDiL NEDENiYLE IKRAM
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