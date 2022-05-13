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Kanallar temizlendi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde belediye ekiplerince ilçe merkezinde bulunan sel taşkın kanallarında temizlik ve kanal açma çalışmaları devam ediyor.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:01
Kanallar temizlendi

Havaların ısınması ile birlikte ilçede başlayan temizlik çalışmaları kapsamında sel taşkın kanallarında da temizlik yapıldı. 
Çalışmaların belediye ye ait iş makineleri ile temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, taşkın tehlikesi arz eden su kanallarının temizliğine önem verdiklerini söyledi.
Çevre temizliği ve insan sağlığı için su kanallarının risk oluşturduğunu belirten Açıkel, “DSİ’ye ait sel taşkın koruma kanallarının çevresine tel çekildikten sonra kanala çöp atma gibi olumsuz davranışlar azalmıştı. Fakat kanal içerisindeki ot ve yosun birikintileri hem görüntü açısından hem de çevreye verdiği zarar açısından olumsuzluk gösteriyordu. Kanaldaki yosun ve diğer kalıntılar sivrisinek üremesine sebep oluyor, çevreye sağlık açısında olumsuzluk saçıyordu. Bize gelen vatandaşlar ve telefonla arayan vatandaşların talebi doğrultusunda kanal temizliğini yaptırıyoruz. Belediye temizlik hizmetlerindeki görevli arkadaşlarımız işlerini titizlikle yapıyor. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
 

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