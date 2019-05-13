Kanallar sulamaya hazır

Yerköy Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birlikleri sorumluluk bölgesindeki kanallarda yapılan temizlik çalışmalarının bölge çiftçisi açısından önemine dikkat çekildi. Yağmur suları ya da tarlaların sulanması esnasında kanallarda ister istemez toprak birikintilerinin oluştuğu, bunun da kanalları tıkayarak, çiftçinin büyük sorun yaşamasına neden olduğu kaydedildi. Kanal temizliğinin yanında çiftçilerin tarlasına daha rahat ulaşması amacıyla arazi yollarında da bakım çalışması yapıldı.