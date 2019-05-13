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Kanallar sulamaya hazır

YERKÖY ilçesinde Yenimahalle Sulama Birliği sorumluluk bölgesinde yer alan sulama kanalları ile servis yollarında Devlet Su İşleri ekipleri tarafından makine ile yapılan temizlik çalışmaları tamamlanarak, tarım alanlarını sulama sezona hazır hale getirildi.

Kanallar sulamaya hazır

YERKÖY ilçesinde Yenimahalle Sulama Birliği sorumluluk bölgesinde yer alan sulama kanalları ile servis yollarında Devlet Su İşleri ekipleri tarafından makine ile yapılan temizlik çalışmaları tamamlanarak, tarım alanlarını sulama sezona hazır hale getirildi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Kanallar sulamaya hazır

Yerköy Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birlikleri sorumluluk bölgesindeki kanallarda yapılan temizlik çalışmalarının bölge çiftçisi açısından önemine dikkat çekildi. Yağmur suları ya da tarlaların sulanması esnasında kanallarda ister istemez toprak birikintilerinin oluştuğu, bunun da kanalları tıkayarak, çiftçinin büyük sorun yaşamasına neden olduğu kaydedildi. Kanal temizliğinin yanında çiftçilerin tarlasına daha rahat ulaşması amacıyla arazi yollarında da bakım çalışması yapıldı. 

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