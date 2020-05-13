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Kanalda ıslah çalışması

Yerköy ilçe merkezinden geçmekte olan, Çiçekdağı ilçesindeki yağmur sularının da nakledildiği kanal, Devlet Su İşleri tarafından ıslah edilmek üzere proje hazırlandı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:20
Kanalda ıslah çalışması

YERKÖY ilçe merkezinden geçen, Çiçekdağı ilçesindeki yağmur sularının da tahliye edildiği taşkın koruma kanalının ıslah edilip, sel baskınlarına neden olmaması için temizlik ve düzenleme çalışmasına yönelik proje hayata geçirilmek üzere hazırlıklara başlanıldı. Yerköy Küçük Sanayi Sitesi bölgesinden başlayıp, Delice Irmağı’na kadar uzanan taşkın koruma kanalı, çevreye yaydığı pis kokular, kirli atıklar sebebiyle sorun yaratıyordu. Yaklaşık bin 810 metre uzunluğundaki Yerköy taşkın koruma kanalı, Devlet Su İşleri tarafından ıslah edilecek. İlçeye gelen teknik ekip tarafından, kanalda incelemelerde bulunuldu. Kanal ıslah çalışmaları kapsamında kanal üzerindeki köprülerin de yenileneceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Kanalda ıslah çalışması
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