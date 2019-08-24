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Kanal çevresine düzenleme

YERKÖY ilçe merkezinden geçen, Sanayi Sitesi ile Delice Irmağı arasındaki bin 810 metre uzunluğundaki taşkın koruma kanalındaki ıslah çalışmalarının ardından, çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kanal çevresine düzenleme

YERKÖY ilçe merkezinden geçen, Sanayi Sitesi ile Delice Irmağı arasındaki bin 810 metre uzunluğundaki taşkın koruma kanalındaki ıslah çalışmalarının ardından, çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Kanal çevresine düzenleme

Devlet Su İşleri teknik personeli, kanal bölgesinde incelemelerde bulunarak, eksiklikleri belirledi. Kanalın pis koku ve atıktan arındırılarak, etrafına can güvenliği amaçlı panel çit yapılması, yürüyüş parkurlarının düzenlenip, genişletilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, üzerine köprü inşa edilmesi planlandı. Karacaşar Mahallesi’ndeki halı sahanın yanında bulunan köprünün yenilenmesi, şehir merkezine perforje korkuluklar yapılması gerektiği de kaydedildi. AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Sulama Birliği Başkanı Ruhi Soldamlı, taşkın koruma kanalı ile ilgili yatırımların 2020-2021 bütçe programına dâhil edilmesini beklediklerini söyledi. 

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