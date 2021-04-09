Kanaat önderleri toplandı

Işık, Suriyeli kanaat önderleri ile kamu düzeni, asayiş, huzur konularında istişarede bulundu. Suriyeli kanaat önderleriyle sohbet ortamında görüşme yapan Kaymakam Selami Işık, ‘’Suriyeli misafirlerimizin bugüne kadar İlçemizde huzuru bozacak bir faaliyete bulunmadılar. Bundan sonra da herhangi bir sorunun yaşanmaması için belirlenen kurallara uyum göstermeleri konusunda bilgilendirme yaptık’’ dedi. Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yasin Yamur da katıldı.