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Kan bağışı yaptılar

MEMUR Sen Yozgat İl Temsilciliği Barış Pınarı Harekatı’na kan bağışı kampanyasıyla destek verdi.

Kan bağışı yaptılar

MEMUR Sen Yozgat İl Temsilciliği Barış Pınarı Harekatı’na kan bağışı kampanyasıyla destek verdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Kan bağışı yaptılar

Memur Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli ve sendika üyeleri Yozgat Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundular.
Sendika Başkanı Kenan Şerefli, harekat nedeniyle böyle bir ihtiyacın söz konusu olmadığını ancak harekata verilecek desteğin sembolik ve manevi bir yönünün bulunması için kan vermeyi düşündüklerini belirtti.
Suriye’nin kuzeyinde emperyalizmin tetikçiliğini yapanlara karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldığını ve yürekten bu harekatı desteklediklerini dile getiren Şerefli, “Devletimiz güçlüdür. Yaptığı yapacağı operasyonlarda derin bir planlama planlı bir işleyişi vardır, sonucunda da Allah'ın yardımıyla muzaffer olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.
Değerler sendikacılığının temsilcisi olduklarını dile getiren Şerefli, her zaman devletin ve milletin önce ve önde olduğunu da vurguladı. Kenan Şerefli, kan ihtiyacının acil değil, sürekli olduğunu da hatırlatarak, “Bugün Kızılay’a kan bağışında bulunduk. Yeri gelirse vatanımız için de kanımızı veririz. Harekata katılan tüm Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

 

Son Güncelleme: 11.10.2019 16:53
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