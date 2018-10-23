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Kan bağışı kampanyası

KIZILAY Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından Yerköy ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kan bağışı kampanyası

KIZILAY Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından Yerköy ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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Kan bağışı kampanyası

Haşim Kılıç Mahallesi Bedri Aydın Caddesine kurulan kan bağışı tırında kan alımları 4 gün sürecek. Kan bağışı tırında görevli sorumlu doktor Selçuk Cansız, kan bağış kampanyalarının aralıksız olarak devam ettiğini ve bu kapsamda kan tırı ile ilçeleri gezerek vatandaşların bağışlarını kabul ettiklerini ifade etti. Sağlıklı olan herkesin kan vermesi gerektiğini belirten Cansız, "Kan yapay olarak üretilmeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Trafik kazalarında, ameliyatlarda, kan hastalıkları ve bunun gibi durumlarda kana acil ihtiyaç duyulmakta. Bu kan ihtiyaçları da bağışçılarımızın Kızılay'a verdiği kandan karşılanmaktadır. Bunun için sağlığı yerinde olan kişilerin kan vermesi gerekir. Bu anlamda Türk Kızılayı'na ait kan tırımız Yerköy ilçemizde 4 gün süre ile duracaktır. Kan bağışında bulunan Yerköylü hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. 

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