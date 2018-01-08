Kan bağışı kampanyası

Yozgat Kan Bağışı Merkezi olarak her 3 ayda bir düzenli olarak Sorgun’a geldiklerini söyleyen Dr.Selçuk Cansız “Sorgun'da düzenli olarak kan bağışında bulunan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. 5 gün önce başladığımız kampanyamızda şuana kadar 400 ünite kan topladık. 8 gün sürecek kampanyamız çerçevesinde hedefimiz bin ünite olarak belirlemiştik. Ancak önümüzdeki çarşamba günü sona erecek olan kampanyamızda bu hedefe ulaşmamız çok zor görünüyor” dedi.