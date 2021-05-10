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Kan bağışı kampanyası

COVİD19 hastaları için üretilen toplam immün plazma bileşeni sayısının 140 bin 705 ünite olduğunu bildirildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:30
Kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay'ından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının diğer alanlar gibi kan bankacılığını da olumsuz etkilediği, salgın nedeniyle tüm dünyada bağış oranlarında düşüş yaşandığı kaydedildi. Öte yandan her ramazan olduğu gibi bu sene de bağış oranlarının düştüğünü, bunda sokağa çıkma kısıtlamasının da etkili olduğunu belirtildi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Ulusal Kan Temini projesi sayesinde düzenli kan bağışçılarının kan vermeye devam ettiği, hiçbir hastanın olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadığını dile getirildi. 2021'in ramazan ayında şu an itibarıyla 129 bin 369 ünite kan bağışı alındı. Kızılay'ın 3 bin 700 personeliyle bugünlerde her gün yaklaşık 8 bin ünite kan bağışı almak, bunları testlere tabi tutmak, bin 500'e yakın hastaneye teslim etmek zorunda olduğu bildirildi. Vatandaşların bu günlerde kan bağışında bulunarak, hastaların yaşamlarına destek vermeleri de istenildi. Yozgat'ta kan bağışının gezici araç ile birlikte Kan Merkezinden de yapıldığının altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışı Kampanyası
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