Kan bağışı

KORONA Virüsü nedeniyle kan stokları azalan hastanelerin ihtiyacını karşılamak üzere kampanyasını artıran Kızılay Kan Merkezi, vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef çağrıya uyarak, kan bağışında bulundu. Milletvekili Sedef, ‘’Bayramın son gününde Yozgat Cumhuriyet Meydanında Kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulundum. Her türlü tedbirin alındığı kan alma aracına tüm hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum’’ çağrısında bulundu.