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Kamulaştırma hazırlığı

YERKÖY ilçesinde inşaatı devam eden İnandık Barajı, Rezervuar Alanına giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik DSİ Kıymet Takdir Komisyonu tarafından, ‘Kıymet Takdiri’ arazi çalışmaları yapıldı.

Kamulaştırma hazırlığı

YERKÖY ilçesinde inşaatı devam eden İnandık Barajı, Rezervuar Alanına giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik DSİ Kıymet Takdir Komisyonu tarafından, ‘Kıymet Takdiri’ arazi çalışmaları yapıldı.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
Kamulaştırma hazırlığı

Tamamlandığında 28 bin 750 dekar alanı sulayacak olan İnandık Barajı bölgesindeki alanların kıymet takdiri listesinin ilanın ardından kamulaştırma çalışmalarına geçileceği bildirildi. İnandık Barajı'nda depolanacak 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu 28 bin 750 dekar tarım alanın sulanacağı açıklandı.  Bölgede hasretle beklenen İnandık Barajı'nda çalışmaların devam ettiği, baraj inşaatı kapsamında memba ve mansap batardo imalatlarının tamamlandığı, gövde altı sıyırma kazılarının devam ettiği bildirildi. İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla, 2019 yılı birim fiyatları ile istihdam alanı ve milli ekonomiye yılda 15 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Kamulaştırma HazırlığıYerköy
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