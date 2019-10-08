Kamulaştırma hazırlığı

Tamamlandığında 28 bin 750 dekar alanı sulayacak olan İnandık Barajı bölgesindeki alanların kıymet takdiri listesinin ilanın ardından kamulaştırma çalışmalarına geçileceği bildirildi. İnandık Barajı'nda depolanacak 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu 28 bin 750 dekar tarım alanın sulanacağı açıklandı. Bölgede hasretle beklenen İnandık Barajı'nda çalışmaların devam ettiği, baraj inşaatı kapsamında memba ve mansap batardo imalatlarının tamamlandığı, gövde altı sıyırma kazılarının devam ettiği bildirildi. İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla, 2019 yılı birim fiyatları ile istihdam alanı ve milli ekonomiye yılda 15 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

