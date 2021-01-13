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Kamulaştırma çalışması

SORGUN ilçesinin Yeniyer Beldesi sınırları içerisinde yapımı planlanan Araplı Göleti ile ilgili bölgede kamulaştırmaya yönelik çalışmalara da başlanıldı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:32
Kamulaştırma çalışması

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Kıymet Takdir Komisyonu üyeleri, bölgede alan taraması yaptı. Araplı Göleti Rezervuar Alanı, Gövde Yeri, ENH, Harfiyat Depo Sahası, Ulaşım Yolları inşaatı işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik arazi çalışmaları gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri tarafından önceki yıl ihalesi yapılan Araplı Gölet’i ikmali yapım işinin devam ettiği bildirildi. Göletin, ön yüzünün membran kaplı kaya dolgu gövde tipinde olduğu, talvegten 19 metre, temelden 38 metre yükseklikte, 438 metre kret uzunluğunda yapıldığı kaydedildi. Gövde hacminin 600 bin metreküp olduğu, proje kapsamında Gölette depolanacak su ile bölgenin brüt 353 hektar tarım arazisi sulanacağı kaydedildi.  

Anahtar Kelimeler:
Kamulaştırma çalışması
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