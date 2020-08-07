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Kamulaştırma başladı

Akdağmadeni Belediyesi, ilçe merkezindeki beton yığını yerine nefes alınabilecek alanlar yaratabilmek için çalışma başlattı.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:23
Kamulaştırma başladı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi saat kulesi arkasında bulunan parsel ve üzerinde bulunan taşınmazlar için kamulaştırma çalışmaları başladı. Mahkeme süreci başlayan ve kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenen istimlak çalışmaları tamamladığında, Akdağmadeni’ne ferahlık katacak büyük bir alanın ortaya çıkacağı kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Saat kulesi meydanı ve Şehit Mehmet Köklü Parkıyla birlikte bütünlük arz eden yeni meydanı açık ve kapalı otopark olarak düzenleyeceğiz. Özellikle yaz aylarında artan çarşı içi araç yoğunluğunun azalmasını hedefliyoruz. Beton yığını haline gelen şehir merkezimiz ortak kullanım alanlarıyla nefes alacaktır. Kamulaştırma çalışmalarımızda vatandaşlarımızın mağdur olmamasına da azami gayret gösteriyoruz. İlçemizin, halkımızın ve geleceğimizin menfaatine olan her işte büyük gayret sarf etmeye, aşkla, şevkle ve muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kamulaştırma Başladı
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